Руководство больницы в Кузбассе предложило открыть ковидарий для детей

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На базе больницы в одном из кузбасских городов может появится отделение для больных коронавирусом детей. С соответствующим предложением к региональному минздраву обратилось руководство учреждения.

По словам главного врача городской больницы Междуреченска Алишера Баховудинова, в настоящее время в учреждение поступает большое количество зараженных коронавирусом пациентов, в числе которых также есть дети. Это связанно с летними каникулами, во время которых подрастающее поколение активно общается. В связи с этим число несовершеннолетних больных COVID-19 растет.

- Мы не можем детей и взрослых держать в одном месте, особенно там, где дети без сопровождения взрослых — есть определенные нормативные вещи, которые нужно соблюсти, - заявил Баховудинов.

Главврач отметил, что в адрес Минздрава Кузбасса планируется направить письмо с просьбой разрешить открытие детского ковидария, передает "КВАНТ".


Напомним, за минувшие сутки на территории Кузбасса количество больных COVID-19 увеличилось более чем на 200.

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