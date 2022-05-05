Руководители сменились в двух крупных медучреждениях Кузбасса

Накануне, 4 мая, стало известно о назначении новых руководителей в двух крупных медучреждениях Кузбасса. Кадровые изменения произошли в Кузбасском клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре им. И.Ф. Копыловой и Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи, сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.

Исполнять обязанности главного врача в фтизиопульмонологическом медицинском центре будет Кирилл Сибиль, который ранее руководил Кемеровским областным хосписом. Станцию скорой медпомощи в областной столице возглавит Сергей Киреев, проработавший в данной организации 30 лет.