Руководители кузбасских предприятий попали в СИЗО за хищение десятков млн рублей

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Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческих организаций Кемеровской области. Их обвиняют в хищении денег и оборудования на 80 млн рублей.

Следствием установлено, что в октябре 2020 года руководители заключили договор о капитальном ремонте бурильной установки. Владевшая техникой организация заплатила за ремонт 6 000 000 рублей, после чего передала установку ремонтному предприятию за 1 000 000 рублей. При этом реальная рыночная стоимость оборудования составляла 45 млн рублей. Кузбассовцы также заключили договор на сервисное обслуживание оборудования и выполнение комплекса горно-подготовительных работ, в котором было внесено условие о неустойке более чем в 53 млн рублей в случае расторжения. Немногим позже они расторгли договор, из-за чего юридическое лицо лишилось 34 млн рублей, которые злоумышленники получили в качестве неустойки. Затем руководитель компании, лишившейся техники и оборотных средств, перешел на работу к своему соучастнику, продолжив оказывать услуги по бурению скважин и извлекая доход при помощи похищенного оборудования.


Фигуранты задержаны на территории Москвы и Новокузнецка, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России. Им предъявлено обвинение по ст. 33 и ст. 160 УК РФ. Решением суда они были заключены под стражу. Расследование продолжается.

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