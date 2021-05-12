Руководители кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" частично признали вину

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12 мая руководство торгового центра, сгоревшего в 2018 году в Кемерове, частично согласилось с заявлением гособвинителя, о чем он сообщил во время судебного заседания.

12 мая в Заводском районном суде Кемерова началось судебное заседание по первому уголовному делу о пожаре в "Зимней вишне", следствие по которому началось в 2019 году и шло два года.


После начала заседания первым выступил государственный обвинитель, объявивший, что руководство ТРЦ частично признало вину.

– Подсудимые Богданова, Судденок и Соболев сделали заявление декларативного характера о частичном признании вины в рамках предъявленного обвинения. Остальные подсудимые виновными себя не признают вовсе, – заявил прокурор.

Фигурантами первого уголовного дела стали представители компании-собственника Юлия Богданова, Георгий Соболев, представитель управляющей компании ТРЦ Надежда Судденок, сотрудники организации, отвечавшей противопожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин, а также охранник Сергей Антюшин. Генин, Бурсин, Полозиненко и Никитин покинули СИЗО в конце 2019 года, остальные находятся под стражей.

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