Руководитель отдела МВД сменился в одном из округов Кузбасса

Накануне, 27 июня, стало известно, что в Топкинском муниципальном округе сменился глава отдела МВД. Им стал полковник полиции Дмитрий Шелеповский. Ранее он занимал должность заместителя начальника УМВД России по городу Кемерово – начальника полиции.

‒ Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов представил личному составу отдела МВД России по Топкинскому муниципальному округу нового руководителя, ‒ сообщают в пресс-службе кузбасского МВД.

Дмитрий Шелеповский родился и вырос в Кемерове, начал службу в органах внутренних дел с 1990 года. Награжден медалями МВД России "За отличие в службе" 3, 2 и 1 степени, "За честь и мужество".