Руководитель новокузнецкого ЖКХ стал главой Киселевска

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В администрации Киселевска произошло назначение, сменился глава города.

Председатель комитета ЖКХ в Новокузнецке Кирилл Балаганский стал главой города Киселевск, сообщается на сайте местного правительства.


Отмечается, что новоизбранный мэр родился в 1988 году, окончил Училище олимпийского резерва г. Ленинска-Кузнецкого, а в 2011 году окончил Кузбасскую государственную педагогическую академию и Кузбасский Государственный технический университет. Спустя время получил диплом в Сибирском государственном индустриальном университете по направлению государственного и муниципального управления


С 2019 года Кирилл Балаганский руководил комитетом ЖКХ в Новокузнецке, а до этого работал в МУП Новокузнецкого района "Память", где дослужился от главного инженера до директора ГПАТП в Осинниках.


С начала 2022 года он трудился в должности заместителем главы города по строительству в администрации Киселевского городского округа.

Фото: Instagtam / kirill_balaganskij

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