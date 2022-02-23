Руководитель новокузнецкого ЖКХ стал главой Киселевска

Председатель комитета ЖКХ в Новокузнецке Кирилл Балаганский стал главой города Киселевск, сообщается на сайте местного правительства.

Отмечается, что новоизбранный мэр родился в 1988 году, окончил Училище олимпийского резерва г. Ленинска-Кузнецкого, а в 2011 году окончил Кузбасскую государственную педагогическую академию и Кузбасский Государственный технический университет. Спустя время получил диплом в Сибирском государственном индустриальном университете по направлению государственного и муниципального управления

С 2019 года Кирилл Балаганский руководил комитетом ЖКХ в Новокузнецке, а до этого работал в МУП Новокузнецкого района "Память", где дослужился от главного инженера до директора ГПАТП в Осинниках.

С начала 2022 года он трудился в должности заместителем главы города по строительству в администрации Киселевского городского округа.