Руководитель кузбасской больницы назвала процент населения с абсолютными противопоказаниями для вакцинации от COVID-19

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Главврач клинической инфекционной больницы Кемеровской области Светлана Кудешева в рамках прямого эфира на федеральном телеканале ответила на вопрос о том, какому количеству граждан медики отказывают в прививке по состоянию здоровья.

Как объяснила главврач, в целом из всей популяции насчитываются менее 10% граждан, которым прививка абсолютно противопоказана. С ее слов, перечень заболеваний, при которых прививку ставить нельзя, следующий:

  • Острая фаза любого хронического заболевания;
  • Острое заболевание, от которого страдает пациент в текущий момент;
  • Выраженная аллергическая реакция в анамнезе.

Тем не менее, окончательное решение о вакцинации следует принимать только после консультации со специалистом даже в том случае, если человек не страдает от вышеперечисленных недугов.


Одновременно с этим Кудешева отметила, что несмотря на это, некоторые из них все равно могут поставить вакцину, однако обращаться к медикам за этим болеющим кузбассовцам необходимо в период угасания обострения заболевания, при котором прививка противопоказана, или его перехода из острой стадии в стабильную.


Напомним, что ранее главврач клинической инфекционной больницы Кузбасса также рассказала о том, что может стать причиной отсутствия антител в организме после вакцинации от COVID-19. Между тем в Кемеровской области заболеваемость коронавирусом вновь находится в стадии подъема. Третий день медики фиксируют более 200 случаев заболевания вирусом в регионе.

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