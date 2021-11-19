Руководитель кузбасского предприятия попал под суд за невыплату зарплаты

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Правоохранители завершили расследование дела, возбужденного в отношении директора одного из предприятий Кемеровской области. Мужчина задолжал своим работникам почти 3 млн. рублей зарплаты.

По версии следствия, 41-летний директор фирмы по изготовлению металлоконструкций в период с декабря 2020 по февраль 2021 года не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. В итоге 34 работникам не получили более 2,7 млн. рублей. При этом на счетах организации имелось 3,2 млн. рублей, однако руководитель перевел их на свои банковские счет и снял.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Со следствием экс-директор сотрудничал, однако вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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