Руководитель кузбасского предприятия попал под суд за невыплату зарплаты

По версии следствия, 41-летний директор фирмы по изготовлению металлоконструкций в период с декабря 2020 по февраль 2021 года не выплачивал своим сотрудникам заработную плату. В итоге 34 работникам не получили более 2,7 млн. рублей. При этом на счетах организации имелось 3,2 млн. рублей, однако руководитель перевел их на свои банковские счет и снял.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Со следствием экс-директор сотрудничал, однако вину не признал, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.