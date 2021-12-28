"Руки откуда надо": жители Юрги высоко оценили новогодние фигуры

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Жители кузбасского города вдохновились видом праздничных фигур, которые украсили вид улиц в канун Нового года.

Автор разместил фотографии с ледяными праздничными украшениями в сообществе во "ВКонтакте". В подписи к посту подписчик паблика указал, что запечатлел творения мастеров в городе Юрга в Кемеровской области.


Судя по кадрам, специалисты изготовили и разукрасили силуэты сказочных персонажей, в числе которых оказался и сам Дед Мороз. Также на улице показался главный символ предстоящего 2022 года это тигр.

"Когда руки откуда надо", "Скульптуру спасибо", "Очень красиво", "Впечатляет", – отреагировали комментаторы на кадры.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов оценил снегурочку зеков.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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