Автор разместил фотографии с ледяными праздничными украшениями в сообществе во "ВКонтакте". В подписи к посту подписчик паблика указал, что запечатлел творения мастеров в городе Юрга в Кемеровской области.

Судя по кадрам, специалисты изготовили и разукрасили силуэты сказочных персонажей, в числе которых оказался и сам Дед Мороз. Также на улице показался главный символ предстоящего 2022 года – это тигр.

– "Когда руки откуда надо", "Скульптуру спасибо", "Очень красиво", "Впечатляет", – отреагировали комментаторы на кадры.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что глава Новокузнецка Сергей Кузнецов оценил снегурочку зеков.