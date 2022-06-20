В Сети жители микрорайона Чертинский, что относится в городскому округу города Белово в Кемеровской области, пожаловались на "руины", которые строители решили не убирать после сноса строения.

– Снесли дом, оставили за собой руины! Такая же ситуация и на ул Автомобильная в Бабанаково, – указал интернет-пользователь.

При этом в комментариях граждане указали, что все-таки видели на обозначенных участках фуры и иную спецтехнику, которые разгребали завалы.