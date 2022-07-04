Рухнувший столб разбил окно квартиры в Кузбассе

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Жители двухэтажного дома в Новокузнецке лишились окна после того, как столб не выдержал нагрузки и рухнул на землю.

На улице Мурманская в южной столице Кузбасса мощный ветер снес металлический столб, который приземлился в окно квартиры жилого дома, что был расположен поблизости.

– Из-за сильного порыва ветра вырвало столб освещения , упавшая опора прилетела в окно квартиры рядом стоящего дома №46 по улице Мурманская, – сказано в публикации во"ВКонтакте".

На фотографиях видно, что в результате инцидента стекло в раме оказалось полностью уничтожено. В свою очередь в ООО "Горсвет" журналисту AVOKADO объяснили, что к падению опоры причастен вовсе не ветер, а тяжеловесный транспорт. Так, по данным диспетчера, "КамАЗ" задел интернет-кабель в момент, когда двигался со стороны улицы Черняховского, из-за чего рухнул сам столб. Кроме того, водитель повредил и другие опоры, находившиеся поблизости. На участке дороги работают специалисты.

Фото: ВКонтакте / "№1 / Подслушано Новокузнецк"

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