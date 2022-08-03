Рухнувший дорожный знак преградил проезд трамваям в Кемерове

В Сети жители кузбасской столицы сообщили, что возле "Швейки" на проезжую часть упал дорожный знак. Автор уточнил, что конструкция у объекта весьма шаткая, из-за чего мужчина и не стал его поднимать, поскольку она могла снова рухнуть, но уже не без последствий.

– Швейная фабрика, 21-18. На моих глазах на проезжую часть упал временный дорожный знак, чуть не зацепив проезжающий автомобиль, – прокомментировал интернет-пользователь.

Горожанин также поинтересовался у земляков о том, куда следует обращаться в подобных ситуациях.

В комментариях жители областного сказали, что тоже видели этот же знак, когда ехали на трамвае. Тогда же, по словам рассказчика, он находился на линии. Для освобождения пути водитель вагона и кондуктор вышли поставили знак, а после продолжили путь.