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Рухнувший дорожный знак преградил проезд трамваям в Кемерове

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В столице Кузбасса на проезжую часть упал дорожный знак, конструкция которого гражданам показалась очень хлипкой. Как оказалось, объект преградил не только участок дороги, но и трамвайную линию, из-за чего работникам вагона пришлось вручную убирать помеху.

В Сети жители кузбасской столицы сообщили, что возле "Швейки" на проезжую часть упал дорожный знак. Автор уточнил, что конструкция у объекта весьма шаткая, из-за чего мужчина и не стал его поднимать, поскольку она могла снова рухнуть, но уже не без последствий.

Швейная фабрика, 21-18. На моих глазах на проезжую часть упал временный дорожный знак, чуть не зацепив проезжающий автомобиль, прокомментировал интернет-пользователь.

Горожанин также поинтересовался у земляков о том, куда следует обращаться в подобных ситуациях.


В комментариях жители областного сказали, что тоже видели этот же знак, когда ехали на трамвае. Тогда же, по словам рассказчика, он находился на линии. Для освобождения пути водитель вагона и кондуктор вышли поставили знак, а после продолжили путь.

Да!
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