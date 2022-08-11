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Рублевая монета оказалась внутри маленького кузбассовца

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Медики в Кемеровской области обнаружили внутри ребенка монету.

Трехлетний кузбассовец проходит МРТ-исследование в больнице, но снимок получился нечетким. Врачи предположили, что причиной этого могло стать наличие металлических предметов. Ребенка в срочном порядке отправили на рентген, где обнаружилось, что в брюшной полости малыша находится монета.

– Монета была таких размеров, что мы даже стали спорить с рентгенологами, каким она номиналом <...>Срочно были вызваны хирурги, эндоскописты, – рассказала заведующая отделением лучевой диагностики ОДКБ им. Ю. А. Атаманова.

Врачи успешно удалили инородный предмет. Медики предположили, что монета номиналом в один рубль могла находиться в организме несколько дней и отметили, что если бы врачи не удалили инородный предмет, он мог бы спровоцировать серьезные осложнения, в числе которых перфорация стенки желудка.

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