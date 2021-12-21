Рождественский концерт органной музыки состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится во вторник, 11 января, в 18:30

"Под светлым небом Рождества"

Праздники продолжаются, и январь дарит свои подарки. Концерт "Под светлым небом Рождества" ‒ один из них. Мы приглашаем вас поприветствовать Рождество на концерте органной музыки 11 января 2022 года.

Для вас прозвучат произведения немецких композиторов эпохи барокко и наших современников, вы узнаете, что такое Ноэль, и услышите, как отмечают Рождество во Франции, а завершит концерт полная ликования пьеса Джонатана Скотта.

В программе также произведения И. С. Баха, Д. Букстехуде, Л. Дакена, А. Гильмана, Л. Вьерна, Ф. Лехенбауэра, Х. А. Штамма.

Если вы хотите прикоснуться к самому светлому зимнему празднику и унести его в сердце, то этот концерт для вас!

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Елена Шевченко (орган)

Музыковед Анастасия Скулкова

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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

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