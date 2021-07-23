Рождаемость в Кузбассе сократилась в несколько раз за 70 лет

По данным Кемеровостата, в 1949 году показатель родившихся на 1000 человек населения был равен 38,7 человека, уже в 2020 он упал до 8,5 человека. Цифры говорят о том, что рождаемость снизилась в 4,5 раза.

Больше всего новорожденных появилось на свет в шахтерском крае, по данным статистиков, в 1950 году (82 069 человек).

По подсчетам специалистов, мальчиков рождается больше, чем девочек. Тем не менее к пожилому возрасту доля женщин растет и превышает долю мужчин. Например, в начале этого года на 1000 мужчин в Кузбассе приходилось 1 176 женщин, рассказали в ведомстве.