Рождаемость в Кузбассе сократилась в несколько раз за 70 лет

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Количество родившихся в Кемеровской области на 1 000 человек населения уменьшилось в 4,5 раза за последние 70 лет.

По данным Кемеровостата, в 1949 году показатель родившихся на 1000 человек населения был равен 38,7 человека, уже в 2020 он упал до 8,5 человека. Цифры говорят о том, что рождаемость снизилась в 4,5 раза.


Больше всего новорожденных появилось на свет в шахтерском крае, по данным статистиков, в 1950 году (82 069 человек).


По подсчетам специалистов, мальчиков рождается больше, чем девочек. Тем не менее к пожилому возрасту доля женщин растет и превышает долю мужчин. Например, в начале этого года на 1000 мужчин в Кузбассе приходилось 1 176 женщин, рассказали в ведомстве.

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