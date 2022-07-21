Ростехнадзор выявил взрывоопасные нарушения на кузбасских шахтах

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Специалисты составили 12 протоколов о запрете деятельности угольных предприятий в Кемеровской области. Причиной этому стали нарушения.

За минувшую неделю Ростехнадзор выявил на кузбасских шахтах ряд нарушений, из-за которых работа предприятий была приостановлена. При этом, как отметил официальный представитель надзорного органа Андрей Виль, за прошедшие семь дней было обнаружено рекордное количество нарушений по угрозе взрывов.

  • Так, была запрещена выемка угля в лаве 49 АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская". Причиной этому стали нарушения в работе системы аэрогазового контроля и невыполнение комплекса мер по борьбе с динамическими явлениями. Ограничение установлено на 90 суток.
  • Временно ограничили выемку угля и в лаве №8 ООО "Шахта Байкаимская" за нарушение взрывобезопасности электрооборудования и отсутствие средств первичного пожаротушения. Суд приостановил работы на четверо суток.
  • Использование клетьевого ствола ПАО "Южный Кузбасс" шахта имени В.И. Ленина было прекращено на 90 суток за использование технических устройств с истекшим сроком безопасной эксплуатации.
  • Кроме того, под запрет попало использование двух ленточных конвейеров АО "Объединенная Угольная Компания "Южкузбассуголь" ООО "Шахта "Алардинская". Причиной этому стало невыполнение работ по обеспыливанию воздуха, пылевзрывоопасное состояние выработки и использование технически неисправного оборудования. Работы прекратились на десять суток.
  • Проведение конвейерного бремсберга и использование ленточного конвейера АО "Сила Сибири" шахтоучастка "Октябрьский" прекратили на четверо суток. Специалисты выявили, что на предприятии имелись нарушения в работе системы аэрогазового контроля, пылевзрывоопасное состояние выработки, использование оборудования в технически неисправном состоянии.
  • Использование ленточного конвейера в Южном наклонном конвейерном стволе ООО "Угольная Компания Анжерская-Южная" прекратилось из-за нарушений в работе системы аэрогазового контроля. Сроки приостановки работ не уточняются.
  • Проведение горных работ в подготовительном забое 25-102 вентиляционной печи и эксплуатация монорельсовой подвесной дороги АО "СУЭК-Кузбасс" шахта им. С.М. Кирова приостановили по причине выявленных нарушений в работе системы аэрогазового контроля, нарушений при креплении горной выработки и монорельсовой подвесной дороги. Там же выявили превышение допустимой концентрации метана, непроведение мероприятий по обеспыливанию, пылевзрывоопасное состояние выработки, из-за чего приостановили выемку угля из лавы №25-99 и эксплуатацию ленточного конвейера в конвейерной печи №25-99. Сроки приостановки работ неизвестны.
  • Выемка угля из лавы №809 АО "СУЭК-Кузбасс" шахта им. А.Д. Рубана приостановлена Ростехнадзором. Причиной этому стало превышение допустимой концентрации метана и нарушение взрывобезопасности электрооборудования.
  • Также специалисты запретили проведение подготовительного забоя Вентиляционный штрек №23-1-8 (от Наклонного Ствола) ООО "Шахта им. С.Д. Тихова". Там также обнаружилось превышение допустимой концентрации метана. Кроме того, на предприятии допускалось нарушение крепления горной выработки.
  • Под запрет попала выемка угля в лаве №454 ООО "ММК-Уголь" шахта "Чертинская-Коксовая". Причиной этому стали нарушения в работе системы аэрогазового контроля, нарушение взрывобезопасности электрооборудования, неисправность системы позиционирования аварийного оповещения персонала, неисправность системы взрывозащитного орошения. Сроки приостановки работ также не уточняются.
  • Наконец, эксплуатация ленточного конвейера в горной выработке Вентиляционный ходок 51 ООО "Шахта "Есаульская" была приостановлена на неуказанный срок за использование оборудования в технически неисправном состоянии.

Ранее работы на угольных предприятиях в Кузбассе остановились из-за нарушений.

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