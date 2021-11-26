Согласно информации официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля, в 2021 году на беловской шахте было проведено 127 проверок, в ходе которых специалистами было выявлено 914 нарушений. В девяти случаях потребовалась приостановка работы. Общая сумма штрафов превысила отметку в четыре миллиона рублей.

‒ До сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 года, ‒ сообщил Андрей Виль в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что причины ЧП будут установлены комиссией по техническому расследованию аварии, сформированной Ростехнадзором.

Напомним, что по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная" задержали директора шахты.