Ростехнадзор выявил сотни нарушений на шахте "Листвяжная" в 2021 году

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Представитель Ростехнадзора рассказал о нарушениях, выявленных на шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") в текущем году. Общее количество нарушений превышает 900.

Согласно информации официального представителя Ростехнадзора Андрея Виля, в 2021 году на беловской шахте было проведено 127 проверок, в ходе которых специалистами было выявлено 914 нарушений. В девяти случаях потребовалась приостановка работы. Общая сумма штрафов превысила отметку в четыре миллиона рублей.

‒ До сегодняшнего дня гибель рабочего последний раз произошла в январе 2017 года, ‒ сообщил Андрей Виль в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что причины ЧП будут установлены комиссией по техническому расследованию аварии, сформированной Ростехнадзором.


Напомним, что по делу о гибели людей на шахте "Листвяжная" задержали директора шахты.

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