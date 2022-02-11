Ростехнадзор выявил более 50 нарушений на одной из кузбасских ТЭЦ

В ходе проверок сотрудниками Ростехнадзора было выявлено 57 нарушений на территории Юргинской ТЭЦ.
Установлены ряд нарушений, касаемо отсутствия лицензии, договора на обслуживание с спасательными службами.
– По истечении срока безопасной эксплуатации отсутствуют положительные заключения экспертиз промышленной безопасности технических устройств; неисправна защита от погасания факелов в топках котлов; не создана газовая служба для эксплуатации сети газопотребления и другие нарушения, – передает Сибирское управление Ростехнадзора.
В результате проверок были возбуждены дела об административном правонарушении и выдано предписание на устранение нарушений.
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