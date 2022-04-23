Ростехнадзор выявил 66 нарушений на объекте угольной компании в Кузбассе

В общей сложности специалистам Ростехнадзора удалось выявить 66 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта "Фабрика обогащения угля". Отмечается, что несоответствия стандартам безопасности были выявлены в части проектных решений при эксплуатации вентиляционных и аспирационных установок, при эксплуатации зданий и сооружений, технических устройств, электроустановок и электрооборудования, подъемных установок и при ведении огневых работ.

– Составлен акт, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований промышленной безопасности, – прокомментировали в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Таким образом, за "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" юридическое лицо АО "УК Сибирская" и 9 должностных лиц компании привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму 380 000 рублей.