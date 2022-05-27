Ростехнадзор ограничил работу шахты в Кузбассе из-за метана

Официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщил, что в кузбасской шахте имени А.Д. Рубана приостановлены работы по выемке угля из лавы. Причиной этому стали нарушения, в числе которых ‒ повышенная концентрация метана.

‒ Зафиксировано превышение допустимой концентрации газа метана, допущены нарушения крепления горной выработки. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором, ‒ рассказал Виль.

Также специалист отметил, что количество нарушений на угольных предприятиях Кузбасса остается "на очень высоком уровне".