Ростехнадзор обратился в суд с требованием приостановить опасный цех в Кемерове

Речь идет об ООО «Актив», а мероприятия, проведенные в отношении организации, были инициированы по факту информации, поступившей сотрудникам Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) от МВД по городу Кемерово о том, что в организации присутствуют нарушения законодательства при эксплуатации цеха по производству олеиновой кислоты в городе Кемерово.

Так, по итогам организованных мероприятий были установлены 17 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. В пресс-службе ведомства выделили то, что объект, на котором находятся токсичные вещества, не зарегистрирован в государственном реестре ОПО, отсутствует техническая документация на технологическое оборудование и трубопроводы, также отсутствует технологический регламент на производство олеиновой кислоты, отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности зданий и технических устройств. Вместе с этим было также выявлено, что в производственных помещениях, где используются химические опасные вещества отсутствует общеобменная вентиляция и не организован контроль за состоянием воздушной среды.

Недочеты, выявленные специалистами надзорного ведомства, представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей, а также окружающей среде.

В этой же связи в управлении был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Материалы были переданы в суд Заводского района с требованием о приостановлении деятельности ООО «Актив».

Кроме того, те материалы, которые были собраны в ходе проверки, были также направлены в прокуратуру Кузбасса и в Управление МВД Кемерова.