Рост цен на медикаменты вдвое превысил инфляцию в Кузбассе

Из итогов первого квартала 2021 года следует, что медикаменты в шахтерском крае подорожали на 10,6%. При этом стоит отметить, что инфляция в стране не превысила 5,4%.

Значительно увеличилась сумма на ценниках аптек по СФО. Так, в Алтайском крае прирост составил 11,3%, что следует из данных агентство FinExpertiza.

Стоит отметить, что рост цен на лекарства вдвое превысил инфляцию. Согласно данному показателю Кемеровская область заняла второе место в Сибири, уступив первенство Республике Алтай – там разница в 2,2 раза.

В среднем по России увеличение стоимости на лекарства в первом квартале сотавило 9,4%, что в 1,7 раза выше инфляции.