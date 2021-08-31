Росстат опубликовал свою статистику по смертности от COVID-19 в Кузбассе

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Специалисты Росстата показали статистику по смертности пациентов с коронавирусом в Кемеровской области. Оказалось, что данные ведомства вдвое превышают показатели регионального оперштаба.

Согласно статистическим данным, в июле 2021 года в Кемеровской области коронавирусная инфекция стала причиной смерти 351 жителя. За этот же период прошлого года в региона скончались 27 заболевших пациентов.


Еще в 879 случаях смерти кузбассовцев коронавирус не был основной причиной гибели но был отнесен к прочим важным состояниям пациента. При этом в 204 случаях заболевание оказало влияние на развитие смертельных осложнений, в 675 - не оказало.


Отметим, что кузбасский оперштаб за июль 2021 года насчитал 159 случаев смерти граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19, что на 54,7% меньше, чем у Росстата.


Напомним, ранее аналитики также поделились статистикой по естественной убыли населения Кемеровской области.

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