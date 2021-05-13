Российское правительство заявило о стабилизации цен на продукты

По словам депутата, цены на продовольственные товары постепенно стабилизируются. Так, по за апрель стоимость плодоовощной продукции выросла на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте.

— Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7%, с 1,2% в марте, — заверили в правительстве.

Ранее редакции Avokado стало известно, что лекарства в Кемеровской области прибавили в цене. За последние месяцы рост стоимости превысил общую инфляцию вдвое.