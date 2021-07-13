Российское правительство утвердило порядок выплат 10 тысяч рублей школьникам

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми, которые учатся в школе. Согласно документу, они получат по 10 тыс. рублей перед началом учебного года.

Получить новую выплату смогут родители, опекуны и попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет, которым исполнилось шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года. Такие семьи получат 10 тыс. рублей перед началом учебного года.


Соответствующие заявления в Пенсионный фонд можно подавать с 15 июля по 1 ноября. Первые выплаты будут перечисляться с 16 августа.


Также получить финансовую поддержку от государства могут люди от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они обучаются в интернатах или школах по основным общеобразовательным программам. Отмечается, что пособия не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер соцподдержки. Об этом говорится на сайте правительства.

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