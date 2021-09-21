Российское посольство сообщило о вмешательстве США в ход голосования

Сегодня Посольство Российской Федерации в США сделало заявление в связи с критикой госдепартаментом прошедших в России парламентских выборов.
Пресс-служба дипмиссии обратила внимание на безосновательность высказываний представителей Госдепа и рассказала о кибератаках на ЦИК.
‒ Вместе с тем отмечаем, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов, ‒ сообщили в посольстве.
Представители дипмиссии также заявили, что ожидают официальных разъяснений сложившейся ситуации со стороны США.
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