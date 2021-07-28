Российский юрист предупредил дачников о штрафах за несанкционированный спил деревьев

По словам Петропольского, дерево, выросшее на участке дачника, может принести ему ряд проблем, однако избавиться от него в отдельных случаях можно лишь по согласованию с администрацией поселения, в котором находится участок, вне зависимости от того, какие обстоятельства сподвигли человека на принятие соответствующего решения.

- Также следует помнить, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством – даже некоторые поселки находятся в лесном фонде, — процитировали специалиста в агентстве.

Тем не менее, если дерево, нахождение которого на участке несло риски того, что из-за него травмируется кто-либо, повредило имущество соседей, то к ответственности будет привлечен именно хозяин участка из-за того, что вовремя не обезопасил окружающих от угрозы падения растения.