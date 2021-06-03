Российский врач сообщил о приближении к стадии завершения эпидемии COVID-19 в стране

Эксперт считает, что к текущему моменту на территории РФ риск возникновения третьей волны коронавируса летом или осенью текущего года отсутствует. Тем не менее, в статистике заболеваемости будут наблюдаться колебании. Обусловлено это тем, что люди будут часто перемещаться из-за наступления сезона отпусков.

- Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов, - процитировали специалиста в издании.

Кроме того, иммунолог подчеркнул также и то, что сейчас негативная тенденция распространения коронавируса может грозит регионам, в которых меньшее количество населения имеет антитела.