Российский врач рассказала о вызывающих долгий сон болезнях

Свое объяснение тому, как именно сон может показать, что в состоянии человека присутствуют проблемы, эксперт начала с уточнения: рассказывает она именно о том длительном сне, который продолжается изо дня в день, а не том, при помощи которого человек пытается компенсировать дефицит отдыха из-за нарушения своего режима.

Такие признаки, по мнению Царевой, могут быть свидетельством того, что человек подвержен гиперсомнии или депрессии.

- В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней, - приводят слова медика.

Также она отметила, что при проявлении указанных симптомов необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Поскольку состояния, которые и могут привести к соответствующему положению дел, являются крайне серьезными.