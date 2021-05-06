Российский врач рассказала о вызывающих долгий сон болезнях

0
Фото:  

Длительный сон, особенно в том случае, если человек не чувствует после него бодрости, может указывать на болезненное состояние человеческого организма, заявил врач-невролог и сомнолог Елена Царева. Ее слова передают радио Sputnik.

Свое объяснение тому, как именно сон может показать, что в состоянии человека присутствуют проблемы, эксперт начала с уточнения: рассказывает она именно о том длительном сне, который продолжается изо дня в день, а не том, при помощи которого человек пытается компенсировать дефицит отдыха из-за нарушения своего режима.


Такие признаки, по мнению Царевой, могут быть свидетельством того, что человек подвержен гиперсомнии или депрессии.

- В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить. Во втором случае, при депрессии, отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней, - приводят слова медика.

Также она отметила, что при проявлении указанных симптомов необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Поскольку состояния, которые и могут привести к соответствующему положению дел, являются крайне серьезными.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/24805

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined