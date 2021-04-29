Российский врач перечислила опасные причины потливости

По словам медика, потливость организма может сигнализировать о двух вещах: интоксикации или внутреннем перегреве. В моменты же, когда тело человека источает пот, он может быть холодным либо горячим. Примечательно, что каждое из описанных состояний может быть свидетельством совершенно разных вещей.

- Когда пот холодный, надо обязательно обратить внимание на легкие, потому что это может быть и воспалительный процесс, и обострение какого-то хронического. Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель, - объяснила врач.

Отмечается, что обильное количество холодного пота, выделяющегося организмом человека, может являться симптомом гипергидроза. Это же является свидетельством того, что вирусная атака на организм перешла в активную стадию. При указанном положении дел необходимо обращаться к работникам медицины для получения дальнейших рекомендаций.

Помимо того, причиной может случить и проблема в эндокринной системе. Для ее точного диагностирования, а также дальнейшей профилактики, также необходимо обращаться к врачу.

При этом выделение большого количества холодного пота говорит о гипергидрозе, что указывает на активную стадию вирусной атаки на организм, отметила специалист. В этом случае также следует обращаться к врачу по поводу дальнейших действий.