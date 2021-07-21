Российский врач озвучил рекомендации для привитых от COVID-19 граждан

С его слов, привитые граждане должны придерживаться некоторых рекомендаций. Так, например, следует не допускать открытого контакта с патогеном.

Кроме того, в случае, если между первым и вторым уколами человек столкнется с "живым" вирусом, то без сформированного иммунитета реакция организма окажется непредсказуемой: симптомы китайского вируса могут быть схожи с ОРВИ или проявиться в тяжелой форме, пишет РИА "Новости".

– Через три недели – к моменту введения второй дозы вакцины – иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен, – напомнил Поздняков.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что врач из Кузбасса назвала сроки появления антител к COVID-19 после вакцинации.