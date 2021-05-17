Российский врач описала признаки заражения клещевым энцефалитом

Как объяснила врач, инкубационный период при заражении указанной болезнью может протекать от 7 до 14 дней. Как и у других инфекционных заболеваний, при энцефалите наблюдаются: интоксикация, ломота в мышцах, суставах, наличие высокой температуры и головной боли.

Тем не менее, исходя из того, что клещевой энцефалит в определенных случаях может проявляться в разных симптомах, выделяются и такие признаки, как тошнота и рвота, сопутствующие менингеальной форме болезни.

- Также есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами, - отметила Русанова.

В связи с тем, что в России уже начался период активности клещей, она рекомендует жителям страны обрабатывать свои дачные участки репеллентами, стоит также уделить внимание и выбору одежды при прогулке в лесу: необходимо герметично покрыть тканью все тело. Последним советом эксперта стало то, что следует обрабатывать и саму одежду, а животных после прогулки осматривать на наличие укусов клещей.