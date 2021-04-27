Российский врач объяснила опасность неприятного ощущения в горле

Таким образом, образовавшийся во время переноса вирусного заболевания ком в горле может представлять серьезную опасность. Например, при течении ангины он может образоваться из-за различных воспалительных процессов: может быть вызван отек или нагноение. Это же, в свою очередь, может стать причиной удушья либо блокировки дыхательных путей.

Помимо того, если при коме в горле человек не может нормально пить и дышать, это свидетельствует о возникновении злокачественных образований, пишут «Лента.ру».

Такие симптомы, как першение и проблемы с глотанием, являются свидетельством того, что человек перенес инсульт, черепно-мозговую травму или разного рода нейроинфекции.

Кроме того, Ескова отмечает, что ком в горле может быть симптомом заболевания в желудочно-кишечном тракте или других проблем.

Однако наиболее частой причиной возникновения указанных проблем являются стресс или нервное напряжение. Проходит ком в горле сразу же после того, как человек вновь начинает чувствовать себя нормально.