Врач-иммунолог Владимир Болибок сравнил вариации коронавируса, отметив, что при "омикроне" больных не беспокоит боль в грудной клетке.
- Боль в грудной клетке стала встречаться реже, - рассказал Болибок в ходе беседы с телеканалом "Москва 24".
Однако врач отметил, что новый штамм также несет опасность для населения и люди с большим поражением легких продолжают погибать в ковидарных больницах.
Напомним, ранее специалисты предсказали скорое появление штамма «омикрон» в Кузбассе.
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