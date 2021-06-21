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Российский специалист рассказал о способах сохранить "здоровье" гаджетов в жару

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Летняя жара может стать причиной поломки электронного устройства, особенно если при высокой температуре воздуха владелец активно использует свой гаджет. О том, как сохранить "здоровье" телефона, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Из заявления эксперта следует, что температура смартфона может доходить до высокой отметки вне зависимости от погоды. Так, устройство часто нагревается во время зарядки или работы с большими приложениями. При этом если телефон сам не выключился, то это можно считать допустимым нагревом. Однако, в случае если в момент "перегруза" прямые солнечные лучи попадут на гаджет, техника может повредиться.

Нужно следить, чтобы солнечные лучи не воздействовали ни на зарядку, ни на адаптер питания, ни на сам телефон. Это чревато тем, что пластик может размягчиться или расплавиться, контакты потеряют свою изоляцию, что может обернуться коротким замыканием. В такой ситуации устройство может даже загореться, – передает слова специалиста радио Sputnik.

Если перегрева избежать не удалось и температура смартфона значительно увеличилась во время зарядки, в таком случае его необходимо отключить и убрать в темное место, подытожил Кузьменко. А вот экстренно охлаждать телефон эксперт не рекомендует, подобные попытки, по его мнению, могут усугубить ситуацию.

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