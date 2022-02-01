Новый штамм "омикрон", который активно распространяется по России, очень быстро может уйти из носоглотки и не выявиться с помощью ПЦР-теста.

При этом, если у человека есть вирус в организме, он заразен и ему стоит ограничить контакты, подчеркнул врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач одного из подмосковного медцентра Евгений Тимаков.

— Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период – два-три дня <...>, — рассказал специалист в своем интервью радио Sputnik.

Напомним, медики зафиксировали новые случаи заражения "омикроном" в Кузбассе.