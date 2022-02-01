Российский специалист рассказал о периодах повышенной заразности больных "омикроном"

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, когда заболевший штаммом "омикрон" более заразен.

Новый штамм "омикрон", который активно распространяется по России, очень быстро может уйти из носоглотки и не выявиться с помощью ПЦР-теста.


При этом, если у человека есть вирус в организме, он заразен и ему стоит ограничить контакты, подчеркнул врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач одного из подмосковного медцентра Евгений Тимаков.

— Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период – два-три дня <...>, — рассказал специалист в своем интервью радио Sputnik.

Напомним, медики зафиксировали новые случаи заражения "омикроном" в Кузбассе.

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