В преддверии расширенной второй фазы клинических испытаний препарата "Спутник V" для подростков идет активная подготовка отчета о препарате, заверил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
С его слов, перед началом массовой вакцинации школьников необходимо вакцину зарегистрировать.
– Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек, – рассказал врач.
Специалист выразил беспокойство по причине возможной более поздней регистрации препарата из-за большого распространения в мире нового штамма "дельта". В свою очередь с начала учебного года дети начнут ходить в школу, заражаясь и распространяя вирус дальше, пишет "Известия".
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