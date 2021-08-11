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Российский специалист озвучил сроки
регистрации детской вакцины от COVID-19

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Регистрация вакцины российского производства от китайского вируса для детей и подростков предварительно запланирована 15 сентября 2021 года.

В преддверии расширенной второй фазы клинических испытаний препарата "Спутник V" для подростков идет активная подготовка отчета о препарате, заверил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.


С его слов, перед началом массовой вакцинации школьников необходимо вакцину зарегистрировать.

– Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек, – рассказал врач.

Специалист выразил беспокойство по причине возможной более поздней регистрации препарата из-за большого распространения в мире нового штамма "дельта". В свою очередь с начала учебного года дети начнут ходить в школу, заражаясь и распространяя вирус дальше, пишет "Известия".

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