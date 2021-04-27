Российский специалист назвала способы сушки мокрых банкнот

Наиболее безопасным способом просушки купюры специалист считает помещение ее между бумажными листами – подойдут как простые листки, так и книга. После этого купюру следует прижать чем-то тяжелым.

Помимо того, для аналогичных целей можно использовать и фен, однако при эксплуатации такого способа купюра может быть повреждена и сильно деформирована. Как и в случае с утюгом, из-за которого купюру возможно просто сжечь. Для сокращения рисков дополнительной порчи платежеспособной бумаги рекомендуется использовать последнее средство в деликатных режимах.

Напомним, что ранее также стало известно, что дефектную купюру могут не принять в торговой точке, однако банк обязан забирать и ветхие, грязные, склеенные, а также другие банкноты с проблемами. Алгоритм действий при получении дефектных купюр описал представитель Роскачества. Соответствующую новость мы публиковали на нашем сайте.