Российский синоптик рассказал о грядущих заморозках в Кузбассе

В скором времени заморозки придут в Европейскую часть России, в Сибирь и на север Приволжья. Так, до минусовых показателей температура может опуститься в следующих регионах: Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской и Ленинградской областях, передают слова синоптика РИА "Новости".

В Кузбассе же температура может опуститься до – 3°С. Аналогичная ситуация, по словам Вильфанда, будет наблюдаться на территории Томской области и Алтайского края.

Однако вслед за похолоданием в Кемеровской области наступит жара – температура будет достигать +33°С. Тем не менее, после достижения указанных значений в регионе снова ожидают понижение температуры воздуха.