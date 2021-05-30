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Российский синоптик рассказал о грядущих заморозках в Кузбассе

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Температура в нескольких регионах Сибири, включая и Кемеровскую область, может опуститься до минусовых значений. Погодные колебании предсказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В скором времени заморозки придут в Европейскую часть России, в Сибирь и на север Приволжья. Так, до минусовых показателей температура может опуститься в следующих регионах: Тверской, Ярославской, Костромской, Вологодской, Кировской областях, в Карелии, Новгородской и Ленинградской областях, передают слова синоптика РИА "Новости".


В Кузбассе же температура может опуститься до – 3°С. Аналогичная ситуация, по словам Вильфанда, будет наблюдаться на территории Томской области и Алтайского края.


Однако вслед за похолоданием в Кемеровской области наступит жара – температура будет достигать +33°С. Тем не менее, после достижения указанных значений в регионе снова ожидают понижение температуры воздуха.

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