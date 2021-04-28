Российский синоптик назвал возможные даты наступления летнего тепла в стране

С его слов известно, что к текущему моменту показатели средней температуры по Центральной части страны находится на уровне 6-7 градусов ниже устоявшейся нормы. Однако в этом нет ничего необычно, как объяснил эксперт, происходит это в климатических условиях России раз в два года.

Также он сообщил, что вся первая часть майских праздников пройдет с холодом и ветром. Погода будет примерно одинаковой до 5 числа месяца.

Ближе к 8 мая, начиная с 6 числа месяца, температура может подняться до уровня 15-20 градусов. День Победы (9 мая), скорее всего, может пройти с аналогичной температурой – 15-20 градусов. Ожидается, что повышенный фон атмосферного давления будет преобладать, а значит это то, что погода должна быть солнечной и без осадков.