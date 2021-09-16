Российский сенатор рассказала о новых правилах пенсионных выплат

С 1 января 2022 года сельская надбавка станет доступна и переехавшим в город гражданам, рассказала сенатор.

Ранее довесок к пенсии, составляющий 25% от фиксированной выплаты, назначался безработным пенсионерам, 30 и более лет трудившимся на сельхозпроизводстве. Обязательным условием было их проживание в сельской местности.

Со следующего года право на сельскую надбавку получат и те пенсионеры, которые переехали в город.

‒ Если же с кого-то надбавку из-за переезда в город уже сняли, то ее вернут, ‒ сказала сенатор.

Люди, длительное время проработавшие на Крайнем Севере или в столь же тяжелых для проживания районах, также обладают правом на фиксированные доплаты к пенсии, сообщает Парламентская газета.

Ранее редакция AVOKADO писала о правилах получения пенсии супруга.