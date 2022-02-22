Российский путешественник высоко оценил кемеровский микрорайон

0
Фото:  

Основатель популярного YouTube-канала, аудитория которого превышает 222 тысячи человек, после визита в кузбасскую столицу оказался очарован видом Лесной Поляны.

Город Кемерово оказался на 30 позиции в списке городов России по численности населения. Рейтинг

составил создатель популярного YouTube-канала о путешествиях RussianPlus, а по совместительству преподаватель английского языка и заядлый путешественник Вячеслав.


В кузбасской столице сильное впечатление на блогера произвел микрорайон, расположенны за чертой города. Речь идет о Лесной Поляне.

Только посмотрите на этот район. С комфортом можно жить и в Сибири, – прокомментировал он.

Также Владислав обратил внимание своей аудитории на то, что излюбленными местами отдыха жителей шахтерского края являются Шерегеш или Горный Алтай, а средняя зарплата горожан якобы достигает 629 долларов США ( более 48 000 рублей по курсу ЦБ).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33947

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined