Российский путешественник высоко оценил кемеровский микрорайон

Город Кемерово оказался на 30 позиции в списке городов России по численности населения. Рейтинг
составил создатель популярного YouTube-канала о путешествиях RussianPlus, а по совместительству преподаватель английского языка и заядлый путешественник Вячеслав.
В кузбасской столице сильное впечатление на блогера произвел микрорайон, расположенны за чертой города. Речь идет о Лесной Поляне.
– Только посмотрите на этот район. С комфортом можно жить и в Сибири, – прокомментировал он.
Также Владислав обратил внимание своей аудитории на то, что излюбленными местами отдыха жителей шахтерского края являются Шерегеш или Горный Алтай, а средняя зарплата горожан якобы достигает 629 долларов США ( более 48 000 рублей по курсу ЦБ).
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