Российский погранпункт подвергся обстрелу со стороны Украины

Сегодня, 24 февраля, стало известно, что пограничный пункт "Теткино" в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Инцидент произошел в 09:40 по Московскому времени. Огневая точка была уничтожена ответным огнем российских пограничников.

‒ 24 февраля около 09:40 мск со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска "Теткино" пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет, ‒ сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Напомним, сейчас на территории Донбасса проходит спецоперация российских войск, о чем сообщил Владимир Путин. Глава Украины Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны.

Операция по освобождению оккупированных территорий стартовала в ЛНР. Американский корреспондент сообщил о нескольких взрывах в городах Украины.