Российский нутрициолог перечислила полезные для переболевших COVID-19 продукты

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Нутрициолог Ксения Черная сообщила россиянам, что темпы восстановления организма после перенесенного коронавируса зависят в том числе и от рациона.

На личном YouTube-канале Ксения Черная решила обсудить тему питания для переболевших COVID-19. Эксперт напомнила, что люди, восстанавливающиеся после данного недуга, испытывают проблемы со здоровьем.

- Люди, переболевшие COVID-19, жалуются на хроническую усталость, потерю памяти и концентрации внимания, выпадение волос, проблемы с ЖКТ, снижение кислотности в желудке из-за приема лекарств, а также на изменение вкусов и запахов, - цитирует врача издание "Известия".

Для того чтобы восстановиться после заболевания, нутрициолог посоветовала исключить из употребления молочные и кисломолочные продукты, а также пищу, в которой присутствуют сахар и глютен, пишет СМИ.


Вместе с тем Ксения Черная заявила, что овощи, фрукты темно-зеленого цвета, ягоды и зелень ускоряют процесс выздоровления после коронавируса. Сюда же специалист отнесла и куркуму.

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