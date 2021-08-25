Российский Минздрав изменил срок действия QR-кода после тестов и вакцинации от COVID-19

На основании выводов экспертов Минздрав России принял решение внести изменения во временные методические рекомендации, которые предназначаются для специалистов организаций здравоохранения.

В соответствии с действующими правилами переболевшие коронавирусом граждане, а также вакцинированные и прошедшие тестирование получают персональный QR-код, который подтверждает, что человек имеет иммунитет к заболеванию или не является его переносчиком.

В обновленных рекомендациях Минздрава уточняется, что QR-код действует в течение 72 часов для тех, кто сдал отрицательный ПЦР-тест на наличие COVID-19, для переболевших - в течение шести месяцев с даты выздоровления.

Что касается вакцинированных, то их QR -код действителен один год после прививки однокомпонентным препаратом или введения второй аппликации, если введение вакцины разбито на две фазы. В случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, срок его действия будет сокращен до шести месяцев.