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Российский метеоролог предсказал ливни и град на неделе в Кузбассе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал на протяжении какого времени на территории Кемеровской области будет орудовать непогода.

По словам Вильфанда, в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Свердловской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай в ближайшее время буду сильные дожди, а местами перечисленные территории накроет ливень, град, шквалистый сильный ветер до 25 м/с и гроза.


При этом синоптик отметил, что непогода вызвана прохождением холодного фронта над землями Сибири и Урала. Влажные осадки следует ожидать с 20 по 22 июня, цитирует его ТАСС.


Ранее редакция Avokado сообщала, что кемеровчане рассказали о последствиях пронесшегося урагана.

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