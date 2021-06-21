Российский метеоролог предсказал ливни и град на неделе в Кузбассе

По словам Вильфанда, в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Свердловской областях, а также в Алтайском крае и республике Алтай в ближайшее время буду сильные дожди, а местами перечисленные территории накроет ливень, град, шквалистый сильный ветер до 25 м/с и гроза.

При этом синоптик отметил, что непогода вызвана прохождением холодного фронта над землями Сибири и Урала. Влажные осадки следует ожидать с 20 по 22 июня, цитирует его ТАСС.

Ранее редакция Avokado сообщала, что кемеровчане рассказали о последствиях пронесшегося урагана.