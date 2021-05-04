Российский медик описал влияние телефона на сон

Со слов эксперта, необходимо отказаться от использования гаджетов за час-два до того, как вы собираетесь ложиться спать. Обусловлено это тем, что смартфон способен возбудить нервную систему.

- Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна, - объяснил Новиков.

Помимо того, специалист также отметил, что не стоит пользоваться телефоном, если вы просыпаетесь посреди ночи. Такая проверка аналогично способна возбудить нервную систему. Кроме того, сам яркий свет, излучаемый экраном телефона, способен разрушать мелатонин.

Вместе с этим, эксперт также рекомендует отказаться от использования различных гаджетов, которые якобы способны определить фазы сна. Свое мнение медик объясняет тем, что достоверность показателей таких приборов еще не доказана, а при использовании они часто выдают противоречивые результаты, которые порой не соответствуют действительности.