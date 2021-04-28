Российский медик объяснила правила организации питьевого режима

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Эксперт в сфере диетологии Ольга Шмелева объяснила, как организовать свой питьевой режим. Врач также рассказала и о том, что необходимо включить в него. Ее слова передают телеканал «Звезда».

Со слов специалиста, жидкостью можно назвать все, что состоит из субстанции, которую можно выпить. К ней можно отнести и бульон в супе, чай, кофе, поскольку они также могут попасть в сосудистое русло, а также межклеточное пространство, пишут «Известия». Но одна из указанных жидкостей – кофе – имеет диуретическое действие.

- Вместе с тем количеством жидкости, которое ввел, может еще и больше забрать, - приводят цитату врача в издании.

Чтобы жидкость оказывала полезное воздействие на человеческий организм, тому, кто ее употребляет необходимо пить чистую воду, а также увеличивать ее количество в питьевом режиме, заменяя ей другие питьевые субстанции.

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