Российский медик объяснила правила организации питьевого режима

Со слов специалиста, жидкостью можно назвать все, что состоит из субстанции, которую можно выпить. К ней можно отнести и бульон в супе, чай, кофе, поскольку они также могут попасть в сосудистое русло, а также межклеточное пространство, пишут «Известия». Но одна из указанных жидкостей – кофе – имеет диуретическое действие.

- Вместе с тем количеством жидкости, которое ввел, может еще и больше забрать, - приводят цитату врача в издании.

Чтобы жидкость оказывала полезное воздействие на человеческий организм, тому, кто ее употребляет необходимо пить чистую воду, а также увеличивать ее количество в питьевом режиме, заменяя ей другие питьевые субстанции.