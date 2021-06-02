Российский медик назвала опасность употребления кваса

0
Фото:  

Врач-диетолог Ольга Кораблева заявила, что квас может представлять угрозу для некоторых людей, имеющих проблемы со здоровьем. Слова медика передают РИА «Новости».

Так, в ходе ее беседы с журналистами, она отметила, что дневной нормой указанного напитка считается пол литра. В том же случае, если рекомендуемые объемы были превышены, присутствует риск возникновения задержки жидкости и отеков. Это же, как отметила врач, может быть вредно при высоком давлении.


Вместе с этим, квас может быть вреден для людей, имеющих камни в почках или желчном пузыре, при гастрите, язве, различных заболеваниях печени и кишечника. Обусловлено это высоким содержанием кислотности в напитке, которая может спровоцировать изжогу, брожение либо воспаление слизистой в нижних отделах пищевода.


Также от кваса рекомендуется отказаться женщинам во время беременности, поскольку в напитке может содержаться до 1,2 процентов спирта.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25662

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined