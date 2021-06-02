Российский медик назвала опасность употребления кваса

Так, в ходе ее беседы с журналистами, она отметила, что дневной нормой указанного напитка считается пол литра. В том же случае, если рекомендуемые объемы были превышены, присутствует риск возникновения задержки жидкости и отеков. Это же, как отметила врач, может быть вредно при высоком давлении.

Вместе с этим, квас может быть вреден для людей, имеющих камни в почках или желчном пузыре, при гастрите, язве, различных заболеваниях печени и кишечника. Обусловлено это высоким содержанием кислотности в напитке, которая может спровоцировать изжогу, брожение либо воспаление слизистой в нижних отделах пищевода.

Также от кваса рекомендуется отказаться женщинам во время беременности, поскольку в напитке может содержаться до 1,2 процентов спирта.