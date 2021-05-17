Российский медик назвал сигнализирующие о развитии рака поджелудочной железы признаки

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Врач-хирург и онколог Иван Карасев, беседуя с журналистами «Российской газеты», перечислил признаки, свидетельствующие о развитие онкозаболевания в поджелудочной железе.

По словам медика, рак поджелудочной железы характеризуется тем, что в ней образуется злокачественная опухоль. Состоит же она из железистых клеток, а ее главным симптомом, как отметил врач, считается боль, проявляющаяся там, где развивается опухоль. Связывают ее с тем, что новообразование начинает прорастать сквозь нервные окончания.

- Чаще всего боль усиливается ночью в положении на спине, а также после приема слишком жирной пищи и алкоголя, - приводят цитату врача-специалиста «Лента.ру».

Одной из причиной, которая также может сигнализировать о развитии недуга, может выступить тошнота и изжога, возникающие после приема пищи. Также выделяются: изменения цвета кожи, окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса и появление отвращения к еде.

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